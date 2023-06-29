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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 36 سلاحا ناريا و5 قضايا اتجار مواد مخدرة بأسيوط

مواد مخدرة
مواد مخدرة

نفذ قطاع الأمن العام بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة منفلوط، وأسفرت الحملة عن نتائج إيجابية، حيث تم ضبط 36 قطعة سلاح ناري، بما في ذلك 12 بندقية آلية و12 بندقية خرطوش و12 فردا محليا، بالإضافة إلى كميات مختلفة من الطلقات، وذلك بحوزة 24 متهمًا، 13 منهم لديهم معلومات جنائية. 

كما تم ضبط 5 قضايا اتجار في المواد المخدرة، وكميات مختلفة من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 5 متهمين، 3 منهم لديهم معلومات جنائية. وتم تنفيذ 631 حكمًا قضائيًا متنوعًا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

الامن العام مركز شرطة منفلوط

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