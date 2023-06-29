شواطئ العجمي بالإسكندرية تجذب المواطنين خلال عيد الأضحى

فتحت شواطئ منطقة العجمي غرب الإسكندرية، أبوابها صباح اليوم الخميس، لاستقبال المواطنين في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وسط استعدادت مسئولي شواطئ العجمي والمستاجرين لاحتفال المواطنين بالعيد والتوقع بزياده إعدادهم خلال الساعات القادمة وباقي ايام الإجازة.

وتفقد المسؤولين الشواطئ بطول القطاع الغربي، للتأكد من الأسعار المعلنة لكل شاطئ ومدى الالتزام بها والخدمات المقدمه علي تذكره دخول الشواطئ، والتأكيد علي عدم دفع اكراميات او فرضها علي رواد الشواطئ.

كانت قد استعدت شواطئ العجمي غرب المدينة، لاستقبال المواطنين المحتفلين بعيد الاضحي المبارك بتجهيزها وغربله الرمال ووضع لوحات إرشادية علي مداخلها، ووجود غطاسين ومنقذين ووضع الرايات المناسبه لحاله البحر وهي الراية الصفراء حيث الجو مهئ لنزول المياه ولكن بحذر وعدم الدخول الي البحر بعيدا عن الشاطئ.

كما استقبلت شواطئ الإسكندرية رحلات اليوم الواحد التي تأتي من المحافظات المجاورة لقضاء إجازة أيام العيد، حيث يقوم المحتفلون بالتوجه إلى الشواطئ في رحلات عائلية أو تجمعات شباب من المحافظات المجاورة في الساعات لقضاء اليوم ثم بعد ذلك يغادرون المكان مع نهاية اليوم.

كان قد أجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، فى أول أيام عيد الأضحي المبارك، جولة تفقدية على الكورنيش بنطاق أحياء الجمرك ووسط، وذلك وسط فرحة وأجواء مبهجة من المواطنين، متمنيًا أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع.

وخلال جولته بالكورنيش، التقى محافظ الإسكندرية عددا من المواطنين لتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك، متمنيًا لهم قضاء أوقات سعيدة في حدائق ومتنزهات المحافظة، والاستمتاع بأجواء العيد.



وتبادل المحافظ التهنئة والصور التذكارية مع أهالي المحافظة، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام على بلادنا بالأمن والأمان والخير والاستقرار.



وأكد المحافظ على أن جميع المسؤولين متواجدين بالشارع على مدار اليوم، وأضاف أنه تم تكثيف الاستعدادات والتجهيزات خلال الأيام السابقة على طول الكورنيش لإحكام الرقابة عليه ومنع أى تجاوزات أو مخالفات.



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