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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا: انضمام أوكرانيا لـ"الناتو" سيدفع نحو تصعيد الصراع وليس المفاوضات

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية

أكدت روسيا أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، سيؤدي إلى تصعيد الصراع وليس المفاوضات.

وقالت الخارجية الروسية، إنها تابعت خطط باريس لدعم انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"، ونرى إذا كانت باريس تريد حقا وضع أوكرانيا على طاولة المفاوضات، فعليها عدم تصعيد الصراع من خلال توريط "الناتو"، وإنما ممارسة الضغوط على نظام زيلينسكي والقيمين عليه من واشنطن ولندن".

وأضافت الوزارة: "أنه وبناء على مقترحاتهم، رفضت كييف مواصلة الحوار مع روسيا لحل الوضع في أوكرانيا"، وتابعت أن "الوعود لأوكرانيا بالانضمام إلى (الناتو) هي التي دفعتها نحو السلوك العدواني"، حسبما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية.

 - تحديد خطوات ملموسة

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرحـ الأربعاء، بإنه من الضروري تحديد خطوات ملموسة لانضمام أوكرانيا إلى الناتو، خلال قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس.

وقال ماكرون لوسائل إعلام قبل محادثاته مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج في باريس، ونشرت على الحساب الرسمي لقصر الإليزيه على موقع “تويتر”، "في غضون أسبوعين، سنلتقي في قمة فيلنيوس، التي يفهم الجميع أهميتها في السياق الحالي. والقرارات التي ستتخذ فيها ستحدد إجراءاتنا خلال السنوات المقبلة".

وأضاف ماكرون، "وأعني بالدرجة الأولى دعم أوكرانيا، الذي يجب أن يستمر على المدى الطويل. كما سيكون من الضروري تحديد خطوات انضمام أوكرانيا لحلف (الناتو)، في إطار المناقشات التي بدأناها حول هذا الموضوع في قمة بوخارست في عام 2008".

​الخارجية الروسية انضمام أوكرانيا للناتو تصعيد الصراع قمة فيلنيوس ماكرون

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