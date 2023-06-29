الأنبا يؤانس يترأس صلوات القداس الإلهي بدير درنكة بأسيوط

ترأس منذ قليل الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، صلوات القداس الإلهي، من كاتدرائية اH النور بدير العذراء مريم بدرنكة بأسيوط.

شاركه في إتمام صلوات القداس الإلهي عددًا من الكهنة والشمامسة والشعب القبطي.

وترأس الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، مساء أمس صلوات التسبحة بدير السيدة العذراء مريم بدرنكة بمشاركة الشعب القبطي.

يذكر أنه يتأهب دير درنكة بأسيوط لصوم السيدة العذراء مريم والذي تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 7 أغسطس 2023.

ويتوافد الأقباط خلال فترة صوم السيدة العذراء مريم على دير درنكة بأسيوط، بالتزامن مع صوم العذراء مريم والذي يبلغ مدته 15 يومًا، إذ يستقبل الدير 5 ملايين زائر سنويًا.

ويقيم دير السيدة العذراء بدرنكة، وعلى مدار 15 يوما، النهضات الروحية، خلال صوم السيدة العذراء مريم بدءًا من 7 أغسطس وحتى 21 من أغسطس 2023.

وهو صوم مُعترف به في الكنائس الأخرى وإن اختلفت التوقيتات والمدد، حيث تبلغ مدته عند الروم الأرثوذكس 15 يوما مثل الكنيسة القبطية، بينما تبلغ مدته 5 أيام فقط عند "السريان الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس"، ويقتصر عند الروم الكاثوليك على يومي الجمعة بين 1 و14 أغسطس من كل عام، ويصوم "الكلدان الكاثوليك" يوما واحدا لـ"العذراء" فقط.

وأعلن الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، عن بدء استقبال دير السيدة العذراء بدرنكة أسيوط حجوزات المبيت استعدادًا لصوم السيدة العذراء مريم خلال أغسطس المقبل، والذي يشهد كل ليلة أقامة التسابيح والتماجيد للسيدة العذراء مريم.

وشدد أسقف أسيوط، على أن الدير سيضع ضوابط محددة من أجل توفير فرصة لأكبر عدد ممكن من الشعب لحجز حجرة من حجرات المبيت بالدير.

ومن أشهر الكنائس التي تشهد إقبالاً كبيراً من الأقباط خلال فترة صوم السيدة العذراء مريم، كنيستها بمسطرد، وديرها بدرنكة إذ يتوافد عليها آلاف من الأقباط خلال صوم السيدة العذراء مريم.