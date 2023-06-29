الأنبا توما حبيب يهنئ قيادات "أوقاف سوهاج" بعيد الأضحى المبارك

أجرى الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج يرافقه عدد من الآباء الكهنة، زيارة للمنطقة الأزهرية بسوهاج لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، للشيخ الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية.

كما زار الأنبا باخوم مطران إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة يرافقه وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية، المنطقة الأزهرية بسوهاج، وكان في استقباله الدكتور أحمد حمادي وكيل المنطقة وقياداتها، حيث قدموا التهنئة بعيد الأضحى المبارك.

وأعرب نيافته أثناء اللقاء عن خالص أمنياته للأخوة المسلمين بعيد سعيد وأيامًا مباركة.