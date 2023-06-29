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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أمم أفريقيا تحت 23 سنة.. النيجر تباغت الجابون بفوز مثير وتتقاسم الصدارة مع مصر

منتخب النيجر
منتخب النيجر

خطف منتخب النيجر فوزًا صعبًا ومثيرًا على منتخب الجابون بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة إلى أولمبياد باريس.

وسجل عبدول موموني هدف انتصار منتخب النيجر في الدقيقة 60 من عمر المباراة عن طريق ركلة جزاء احتسبها الحكم عقب عرقلة عبد الرحيم الحساب داخل منطقة الجزاء.

وارتفع رصيد منتخب النيجر عند 4 نقاط ليتقاسم الصدارة مع منتخب مصر الذي حقق الفوز اليوم على مالي بهدف سجله إبراهيم عادل.

واحتل منتخب مالي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما جاء منتخب الجابون في المركز الأخير بدون نقاط.

ويلتقي منتخب مصر مع الجابون في الجولة الثالثة، بينما يواجه منتخب مالي نظيره النيجر من أجل حسم بطاقتي التأهل إلى نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

منتخب النيجر منتخب الجابون منتخب مصر بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة

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