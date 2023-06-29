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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"نحن".. الرواية التى تأثر بها جورج أورويل تصدر عن قصور الثقافة

رواية
رواية

صدر حديثا عن مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة وعن سلسلة آفاق عالمية رواية "نحن" للكاتب الروسي يفيجينى زامياتين، وترجمة نبيل رشوان.

 

الرواية صدرت لأول مرة عام 1923 وهي الرواية التى تأثر بها جورج أورويل في روايته الشهيرة 1984 وهي الرواية التي قام بتأليفها في عام 1948.
وحول هذا الأمر جاءت مقدمة المترجم ليكتب في هذا التأثر لجورج اورويل ويقارن ايضًا بين الروايتين وسير كل منهما وطريقة التناول وغيرها.
أما عن يفجيني إيفانوفيتش زامياتين فقد ولد في الأول من فبراير عام 1884 في مدينة ليبديان في روسيا وتوفي في العاشر من مارس عام 1937 عن عمر يناهز 53 في العاصمة الفرنسية باريس، وهو صحفي وروائي روسي يشتهر بروايات الخيال العلمي والنقد السياسي، ومن أبرز أعماله رواية "نحن" 1921 التي تدور أحداثها في المستقبل في دولة بوليسية دستوبية أي فاسدة.

غلاف الرواية
صدر حديثا سلسلة آفاق عالمية يفيجينى زامياتين ترجمة نبيل رشوان جورج أورويل

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