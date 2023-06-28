الثلاثاء.. "النواب" يناقش مشروع قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة

يستأنف مجلس النواب، جلساته يوم الثلاثاء المقبل عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك بمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والمقدم من الحكومة.

وتأتي هذه التعديلات كخطوة أولية في طريق ملف التصالح في مخالفات البناء والذي انتهت الحكومة من صياغة مواده ويتبقى إحالته إلى مجلس البرلمان للمناقشة.

وحسب المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد و إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، يجوز تحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد، على ألا تزيد قيمته على 100 جنيه عن كل متر مربع سنويًا، يزيد بنسبة 5% كل عام، وذلك إلى حين إتمام إزالة التعدي، وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه، خلال شهرين من العمل بأحكام هذا القانون، تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله، على أن يؤول إليها نسبة 20% من مقابل إجراءات التحصيل، لمشروعات المحافظة.