قناة الناس| خالد الجندي لزوار القبور في العيد: افرحوا وبلاش حزن (فيديو)

علّق الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن زياة المقابر خلال العيد، قائلا إن الزمن عند الموتى توقف، مستشهدا بقوله تعالى: «أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ»، ومن ثم الزمن توقف بالنسبة له، ومرت عليه كأنها يوم، بالرغم أنه مر عليه 100 سنة.

وأضاف الجندي، خلال لقاء عبر قناة الناس: "الميت بالنسبة له مش هيضايق إنك ما زرتهوش في العيد، والميت ميفرقش معاه تاريخ الزيارة.. والأعياد مأدبة الله عزومة ربنا فليس من المناسب أن نقبل على الفرحة بتهييج الأحزان، هذا مخالف للدين ولشعيرة الدين، فشعيرة الدين هي الفرح ووقت الفرح والأعياد هدفها السعادة والفرح والبهجة والبسمة والبشارة.

وأوضح الجندي، أن استعادة الأطراح ليس من الدين المباح، ويجب تأجيل زيارة القبور في العيد قائلًا: "الميت مش هتفرق معاه".

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