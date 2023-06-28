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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إضاءة ودي جي.. مطاعم الغربية تبتكر طرق لجذب الزبائن خلال عيد الأضحى

مطاعم الغربية
مطاعم الغربية

حرصت معظم المطاعم في محافظة الغربية، ابتكار طرق دعائية خلال عيد الأضحى المبارك، تنوع بين تقديم خدمات مميزة وعروض جذابة للزبائن خلال فترة العيد، وذلك بهدف جذب المزيد من الزبائن، إضاءة وأصوات دي جي صاخبة، وعرض من العاملين بالمحلات بكيفية صناعة الطعام أمام الناس، ولذلك في منافسة واضحة لجذب الزبائن خلال عيد الأضحي المبارك، وتحقيق المزيد من الرواج والإيرادات.

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فحرصت بعض المطاعم في مدينة زفتى، بمحافظة الغربية خلال فترة العيد، بعمل إضاءة كبيرة واستئجار دي جي مع تزيين مساحاتها الخارجية بالإضاءة الملونة، وحرصت أخرى على تقديم قوائم طعام مميزة خلال فترة العيد، تضم أطباقاً شهية ومتنوعة، وذلك بأسعار مناسبة وتخلق جو من المنافسة بين المطاعم في المنطقة الواحدة والبلد الواحد، مع تخفيض الأسعار، وذلك بتخفيض أسعار الوجبات والمشروبات خلال فترة العيد.

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بينما وفرت بعض المطاعم الكبرى بمدينتي طنطا والمحلة الكبرى الألعاب الخارجية للأطفال، مثل الزحليقة والمراجيح، وذلك لجذب العائلات وتوفير بيئة مريحة لهم، بينما حرصت مطاعم أخرى على تقديم عروض ترويجية خاصة خلال فترة العيد، مثل توزيع الهدايا والجوائز على الزبائن، وتقديم خصومات على الوجبات والمشروبات.

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وإشتركت أغلب مطاعم المحافظة، في عمل عروض لتوصيل الطلبات للمنازل مجانًا وجعلت من خدمات التوصيل إلى المنازل، هدية للزبائن والعملاء وذلك لتسهيل عملية الحصول على الوجبات والمشروبات خلال فترة العيد، بالنسبة للزبون وزيادة لمبيعات صاحب المطعم.

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واختلفت وتنوعت الخدمات والعروض التي قدمتها وتقدمها المطاعم في محافظة الغربية، خلال فترة العيد، وذلك حسب حجم ونوعية المطعم واحتياجات الزبائن، وحسب الحالة الإقتصادية ونوع الزبائن في كل مدينة، في جو تنافسي أضفى للعيد داخل مدن مراكز المحافظة بهجة وإقبال على الشراء استمتاعًا بالعيد وللاستفادة من العروض والتخفيضات والهدايا التي تقدمها المطاعم.

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إضائة ودي جي وعروض أسعار مطاعم الغربية تبتكر طرق لجذب الزبائن خلال العيد اسعار مناسبة الأضحي المبارك المحلة الكبري بمدينتي طنطا والمحلة الكبرى بمحافظة الغربية بأسعار مناسبة توصيل الطلبات للمنازل صاحب المطعم

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