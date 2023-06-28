جاك سوليفان: قلقون من تسريب إسرائيل لملعومات حول المباحثات الأمريكية الإيرانية

اعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، عن قلق بلاده من قرار إسرائيل توسيع الاستيطان في الضفة الغربية.

وعبر “سوليفان” عن إحباطه من تصريحات رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، حول وجود اتفاق بين واشنطن وطهران.

وتابع:" قلقون من تسريب إسرائيل معلومات عن محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران".

في السياق نفسه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، خلال جلسة مغلقة للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، إنه يجب العمل على اجتثاث فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، وقطع الطريق على تطلعات الفلسطينيين لإقامة دولة مستقلة لهم، وفقا لما نقلته الإذاعة الإسرائيلية الرسمية.