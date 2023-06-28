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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ماذا قال وزير الخارجية الأمريكى عن العلاقة مع الصين والحرب فى أوكرانيا؟

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إن وصولنا إلى معرفة كيفية إنهاء هذه الحرب تكتمل بالتفاوض وإدانة الرئيس بوتين وإنه لن يكسب هذه الحرب. 

وأضاف بلينكن خلال كلمته أمام مجلس الشؤون الخارجية، عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنه كلما استطعنا أن نزعجه بهذه الفكرة زادت الاحتمالية بجرة إلى طاولة المفاوضات، متسائلًا: "هل يمكن لأي من هذه العناصر التي ذكرتها أن نتواصل مع حلفائنا خلال أسبوعين ونعطي التطمينات إلى أوكرانيا من قبيل الانضمام  إلى الناتو". 

وأوضح أن هناك مجموعة من الشركاء يعملون بشكل مواز لما سوف يتم مناقشته في مؤتمر الناتو، وهناك الكثير من المسائل الأخرى لكنني في نفس الوقت متأكد أننا سوف نحقق هذه الأهداف.

وعن العلاقات مع الصين، قال: "على المدى القصير في أضعف الإيمان، فالأمر يتعلق بالوصول إلى مكان يمكن من خلاله التوصل إلى علاقة سلمية ومثمرة، لأن الصين لن تتلاشى ونحن كذلك، لذلك يجب أن نجد طريقة للتعايش بطريقة سلمية".

وأشار إلى أن التنافس رسم ملامح العالم في أعقاب الحرب العالمية الثانية، لافتًا إلى أن عودة تلك التوترات سوف يؤثر على كافة العالم.

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