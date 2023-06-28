وفد الكنيسة الكاثوليكية يُهنئ قيادات الأزهر والأوقاف بأسوان بعيد الأضحى المبارك

أجرى القمص أنطونيوس ذكري راعي كنيسة الحبل بلا دنس والقديس دانيال كومبوني، بأسوان، والأب أمجد عزت الراعي المساعد ومسئول العلاقات العامة والمكتب الاعلامي الايبارشي وممثل لجنة العلاقات العامة بالكنيسة، اليوم اتأربعاء، زيارة لديوان عام المنطقة الأزهرية بأسوان لتقديم التهنئة بعيد الاضحى المبارك للدكتور سيد حسن مدير عام المنطقة الأزهرية بأسوان للعلوم الدينية والعربية.

وعبر الدكتور سيد حسن، عن خالص شكره وتقديره لهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات الطيبة وأواصر الود والمحبة التى تجمع بين أبناء الوطن الواحد.

وأشار الاباء الرعاة إلى العلاقات الوطيدة بين المسيحيين، والمسلمين، مؤكدان على عمق المشاعر التي تجمع النسيج المصري الواحد وتاريخ مصر هو الشاهد على هذا الترابط والتماسك.

وتابع الوفد الكنسي جولته بزيارة لمديرية الاوقاف بأسوان واستقبل الوفد الشيخ حنفي محمود دياب مدير مديرية أوقاف أسوان، يرافقه كل من الشيخ محمد عبدالعزيز محمد وكيل وزارة أوقاف أسوان الأسبق ووكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية بمحافظة أسوان والدكتور محمود عبدالرحيم محمود مدير الإدارات والشيخ عبدالله محمد طه رئيس قسم المساجد بالمديرية.

وأعرب الشيخ حنفي محمود دياب مدير عام اوقاف اسوان عن خالص شكره وتقديره لهذه الزيارة الطيبة التي تبين العلاقات والروابط الأخوية والود والمحبة التي تجمعهم الوحدة الوطنية والتراحم فيما بينهم.

وفي ختام الجلسة الطيبة التي سادتها المحبة والاخوة اعرب الاب الراعي عن دوان الصلاة والدعاء إلى الله أن يعطينا مناسبات عديدة، مليئة بالمحبة والتأخي والسلام والخير لبلادنا الغالية وشعبها الأصيل.