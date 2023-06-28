رئيس بعثة الحج السياحى: نتابع وضع الحجاج للتأكد من تسكينهم فى المخيمات

بدأ حجاج بيت الله الحرام منذ الساعات الأولى لصباح اليوم برمي الجمرات في يوم النحر، وذلك بعد إفاضتهم من عرفات بعد قضاء الركن الأعظم للحج، كما بدأ تدفق الحجاج على مشعر منى استعدادًا لقضاء أيام التشريق.

وعلى صعيد الحج السياحي، شهدت عملية نفرة الحجاج من عرفات إلى مزدلفة سهولة ويسرًا بفضل خبرة مشرفي شركات السياحة ونجاح الشركات في وضع حافلات نقل الحجاج في مواقف ملاصقة للمخيمات بعرفات.

وتابعت بعثة الحج السياحي، على مدار الساعات الماضية، عملية تنقل الحجاج بين مزدلفة ومكة ومنى، وشددت على مشرفي شركات السياحة بضرورة التواجد برفقة الحجاج على مدار الساعة وإخطار البعثة بأي مشاكل أو تطورات تواجههم.

وقالت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ورئيس بعثة الحج السياحي، إن لجان الوزارة بدأت في التواجد في مشعر منى لمتابعة وضع حجاج السياحة والتأكد من تسكينهم في المخيمات، حيث تواصل اللجان المرور على المخيمات والاستماع للحجاج في حال وجود أي مشكلة تواجههم ومتابعة تنفيذ الشركات للبرنامج المتفق عليه مع الحجّاج.

وأضافت رئيس البعثة أن عملية التفويج من مزدلفة إلى مكة ثم مشعر منى تمت بنجاح، حيث هناك عملية تنسيق تام بين البعثة وشركات تنظيم الحج لمتابعة قيام الحجاج برمي الجمرات في أربعة أيام، وهي يوم النحر العاشر من ذي الحجة، وثلاثة أيام بعده وتسمى أيام التشريق.

وأوضحت رئيس بعثة الحج السياحي أن الوضع العام للحجاج مطمئن للغاية، ولم تظهر حتى الآن أي مشكلة كبيرة في مشعر منى منذ وصول الحجاج، فيما يخص المخيمات التي يتواجد بها حجاج السياحة.

وأكدت سامية سامي أن وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، وجه باستمرار توجيه الرعاية والاهتمام، وتطبيق الضوابط بشكل دقيق من أجل تحقيق الراحة لحجاج بيت الله الحرام، وتذليل أي عقبات تقابلهم للتسهيل عليهم وأداء المناسك بسهولة ويسر، مشيرة إلى أن الوزير على اتصال دائم بالبعثة للاطمئنان على أحوال حجاج السياحة.