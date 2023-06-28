الاستعلام عن الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة محور اهتمام الملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة عبر المنصات الإلكترونية والذي يعد الوسيلة الوحيدة لحصولهم على حقوقهم التي تمنحها لهم الدولة وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص المعاقين لتجعلهم أكثر اندماجا في المجتمع المصري.

الاستعلام عن الكشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة

يمكن للملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة الاستعلام عن الكشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي وقضاء جميع الخدمات التي تقدمها الدولة لهم بشكل رقمي لضمان حصولهم على جميع الخدمات بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.

تحديد خدمة بطاقات الخدمات المتكاملة.

كتابة بيانات الراغب في البطاقة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

تحديد مكتب الشؤون الاجتماعية التابع له المتقدم.

إدخال رقم البطاقة الخدمية في حالة التجديد.

وضع علامة صخ على محافظة الإقامة.

تحديد المستشفي الأقرب لإجراء الفحص الطبي.

تحميل كافة الأوراق اللازمة.

الضغط على كلمة حفظ.

مميزات البطاقة الخدمية لذوي الاحتياجات الخاصة

يحصل الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة من جميع محافظات الجمهورية على عدة مميزات بموجب كارت الإعاقة أو بطاقة الخدمات وفقا لمواد القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص المعاقين والتي تتلخص فيما يلي :-

إجراء الكشف الطبي المجاني وصرف العلاج في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

تخفيضات على أسعار تذاكر المواصلات الجماعية.

نسب في التعيينات بالمؤسسات الحكومية.

نسب في شقق وزارة الإسكان.

الإعفاء على الضرائب والجمارك للسيارات الطبية والأجهزة التعويضية.

الجمع بين معاشين.

الحصول على سكن حكومي مناسب دون مقابل.

حالات الإعاقة التي تحتاج بطاقة خدمية

حددت وزارة التضامن الاجتماعي الإعاقات التي بموجبها يمكن الحصول على البطاقات الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة والتي يمنح المميزات السابقة لحامليها وهي:-

بتر الأطراف.

الشلل الرباعي.

الشلل الدماغي.

حالات كف البصر.

ضمور العضلات.

الإعاقة الذهنية ومعدلات الذكاء أقل من 35.

طيف التوحد.

القزامة.

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