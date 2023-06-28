حبس عاطلين لحيازتهما 175 طربة حشيش غرب الإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 175 طربة لمخدر الحشيش وزنت 17,500 كيلوجرام بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص كما تم التحفظ على السيارتين المستخدمين في نقل المضبوطات.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، لأحدهم معلومات جنائية، تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين عقب تقنين الإجراءات وألقي القبض عليهما حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي 175 طربة لمخدر الحشيش وزنت 17,500 كيلوجرام، ومبلغ مالى، هاتفى محمول، وبمواجهته أيدوا ما جاء بالتحريات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لإجراء التحقيقات.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض إبراهيم خليفة، رئيس المحكمة، بمعاقبة كل من مندوب مبيعات وتاجر سيارات، وصاحب فرن ونجار مسلح، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه لكل منهما، عما أسند إليهم ومصادرة المخدر المضبوط وألزمتهما بالمصروفات الجنائية، بعد اتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار سمير علي شرباش، والمستشار طارق إبراهيم أبوالروس، والمستشار سامح سعيد سمك، وسكرتير المحكمة عمرو زكي.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 27746 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية أول يفيد بضبط المتهمين، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، بأن التحريات دلت علي قيام المتهمين كل من "ح. ال. م" مندوب مبيعات و"ح. ح. ع"، تاجر سيارات، و"م. ع. م" صاحب فرن و"ا. م. ال"، نجار مسلح، بالاتجار في المواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهم وعقب تنفيذ القرار علي الفور انتقلت قوة أمنية الي مكان تواجدهم.

وأبصرت المتهمين الأول والثاني يستقلان سيارة والمتهمين الثالث والرابع يستقلان سيارة أخري فتم ضبطهما، وبتفتيشهم عثر بحوزة المتهم الأول على هاتف محمول والمتهم الثاني علي 4 هواتف محمولة وبحوزة المتهم الثالث 3 هواتف محمولة والمتهم الرابع 3 هواتف محمولة.

وبتفتيش السيارة الأولى عثر بها علي جوال بلاستيكي يحوي بداخله علي 145 طربة حشيش ومبلغ مالي، وبتفتيش السيارة الثانية عثر على حافظة بلاستيكية تحوي بداخلها علي 200 طربة حشيش ومبلغ مالي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية.