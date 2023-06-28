ads
الأربعاء 28 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو

وزير الداخلية يهنئ
وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

أرسل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

جاء في برقية وزير الداخلية: «في ذكرى الأعياد تتهادى إلى الأذهان عظيم الذكريات، وبمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، يُسعدني أن أتقدم وهيئة الشرطة بأبلغ عبارات التهنئة راجياً المولى عز وجل أن يُكلل مسيرتكم بالتوفيق والسداد».

وأضاف: «سيادة الرئيس.. جسدت ملحمة ثورة 30 يونيو قدرة المصريين على صنع التاريخ والتعبير عن إرادة شعبية سعت نحو التخلص من دعاوى التفرقة والانطلاق نحو ترسيخ ثوابت الهوية المصرية ليسطر التاريخ أزهى مراحل النضال الوطني في البناء والتنمية والازدهار ويشهد العالم بأسره على تكاتف المجتمع المصري العظيم ومؤسساته خلف قيادتكم الوطنية الحكيمة تجسيداً لكفاح شعب أبيّ، وانتصارًا لقيم الكرامة والعزة، حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق والخير خطاكم إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير وكل عام وسيادتكم بخير».

وزير الداخلية ذكرى ثورة 30 يونيو رئيس عبدالفتاح السيسي عبارات التهنئة

الأكثر قراءة

قصة "حب وموت" في شوارع الغردقة.. نورا تودع أطفالها الأربعة بـ5 طعنات

سقوط مسجل خطر يروج مخدرات فى الدقهلية

تحرير 82 ألف مخالفة مرورية فى 24 ساعة

عنف وفوضى فى باريس بعد مقتل جزائرى على يد ضابط شرطة (فيديو)

"30 يونيو ثورة بناء وطن".. القوات المسلحة تبرز إنجازات مشروعات قناة السويس

ويوزع هدايا الرئيس.. "مستقبل وطن الشروق" ينظم كرنفالًا ابتهاجًا بعيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

محاسن السنوسي

في ذكري ثورة 30 يونيو.."خالد وحنان" ورابطة ضحايا حكم الإخوان "1"

مؤمن المحمدي

الذكاء الاصطناعي

إبراهيم داود

رواية الفاشل

وائل لطفي

عودة وائل غنيم !

ماجد حبته

العيد فى محمية طبيعية!

منى رجب

أهلًا يونيو.. شهر الأعياد والدروس والعبر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟