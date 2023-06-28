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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 3 في حادث تصادم بالدقهلية

تصادم دراجتين ناريتين
تصادم دراجتين ناريتين

لقي شاب مصرعه وأصيب 2 فى حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بناحية مركز ومدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ الى مأمور مركز شرطة منية النصر من مستشفي منية العام ألغام، بوصول 3 شباب مصابين بإصابات مختلفة نتيجة حادث تصادم بين دراجتين ناريتين.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز الي مكان البلاغ وبالفحص تبين، وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بقرية النزل، أدي ذالك لاصابه كلا من أحمد محمد أحمد البدوي 19 سنه ، خالد محمود أحمد البدوي 17 سنه، ووفاة أحمد محمد عبد الباقي 21 سنة الجميع مقيمين بالنزل.

تم نقلهم لمستشفى منيه النصر وتحويلهم جميعا لمستشفى المنصورة الدولي، تم تحرير محضر بالواقعة ، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محضر بالواقعة الدقهلية دراجتين ناريتين حادث تصادم مصرع

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