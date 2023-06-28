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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 7 قضايا اتجار فى المخدرات بدمياط

حبس
حبس

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – كفر سعد – كفر البطيخ - الزرقا) وقسمى شرطة (ثان دمياط – رأس البر).

أسفرت جهودها عن ضبط 7 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة بإجمالى مضبوطات كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 10,500 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – كمية من الأقراص المخدرة – طبنجة – فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 7 متهمين لعدد 5 منهم معلومات جنائية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

دمياط حملة أمنية راس البر

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