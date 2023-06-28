وزير الدفاع الأوكراني: "الحدث الرئيسي" في هجومنا المضاد لم يأت بعد

صرح وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، الأربعاء، بأن "الحدث الرئيسي" في الهجوم المضاد الذي خططت له كييف "لم يأت بعد"، واعتبر أن تمرد مجموعة فاجنر في روسيا سيشجع المزيد من الدعم الغربي لبلاده.

وأضاف ريزنيكوف في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية: "أن تحرير مجموعة من القرى الواقعة تحت سيطرة القوات الروسية خلال الأسابيع الأخيرة ليس الحدث الرئيسي في هجوم كييف".

وتابع: "الاحتياطيات الرئيسية للقوات الأوكرانية، بما في ذلك معظم الفرق التي تم تدريبها مؤخرا في الغرب ومجهزة بدبابات ومدرعات حديثة من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لم يتم استخدامها بعد في العملية".

وأردف: "عندما يحدث، سترونه جميعكم.الكل سيرى كل شيء".

وقلل وزير الدفاع الأوكراني من شأن التقارير الإعلامية التي أفادت ببطء التقدم في مواجهة قوة المراكز الروسية، وفق رويترز.

دعم أمريكي جديد

يأتي تصريح وزير الدفاع الأوكراني في وقت أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن الولايات المتحدة ستزود كييف بحزمة مساعدات عسكرية جديدة تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار، وذلك لدعم أوكرانيا في قتالها ضد روسيا.

وأوضحت الوزارة في بيان، الثلاثاء، أن الحزمة ستشمل مركبات أرضية، منها مركبات برادلي القتالية، وناقلات أفراد مدرعة من طراز سترايكر، وذخائر.

من جهة أخرى، أعلنت السلطات الأوكرانية في وقت سابق الأربعاء، ارتفاع حصيلة قتلى الضربة الصاروخية الروسية التي طالت مطعما في مدينة كراماتورسك شرق البلاد، إلى ثمانية قتلى على الأقل بينهم ثلاثة أطفال و56 جريحا.

وتقع بلدة كراماتورسك غرب الخطوط الأمامية في دونيتسك، وهي هدف رئيسي محتمل في أي تقدم روسي بالمنطقة.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام روسية، بأن القوات الروسية صدت هجوما للقوات الأوكرانية على محور زابوروجيه.

وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "فوستوك" الروسية، أوليج تشيخوف، في إحاطة إعلامية، نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية، إن عملية الصد أدت إلى تدمير عربات ومركبات قتالية مختلفة وقوة بشرية تتألف من عشرات الجنود التابعين للجيش الأوكراني.