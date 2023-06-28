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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حالة الطقس في أول أيام عيد الأضحى 2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

الطقس
الطقس

زاد البحث عن حالة الطقس في أول أيام عيد الأضحى 2023 في كافة محافظات الجمهورية وفقا للبيانات الهيئة القومية للأرصاد الجوية في إطار النشرة الخدمية اليومية في المجالات المختلفة التي تهم قطاع كبير من المواطنين بمختلف الفئات العمرية والاجتماعية.

حالة الطقس في أول أيام عيد الأضحى 2023

أكدت الهيئة القومية للأرصاد الجوية حالة الطقس في أول أيام عيد الأضحى 2023 حيث كشفت عن أن هناك طقس معتدل على كافة أنحاء الجمهورية خلال ساعات الصباح الباكر وبينما تتمتع محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية بطقس حار خلال ساعات الذروة والتي تبدأ من الساعة 12 ظهرا - 4 عصرا.

فيما يسود طقس حار نهارا على القاهرة والمحافظات المحيطة بها وشديد الحرارة على محافظة جنوب سيناء ونعتدل الحرارة على باقي انحاء الجمهورية خلال ساعات الليل حيث يعد طقسا مناسبا لقضاء سهرات العيد في المتنزهات العامة والمولات ودور العرض السينمائي.

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الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية

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" الأرصاد" تحذر من خطر التعرض للشمس

 

نصائح الأرصاد الجوية للمواطنين في عيد الأضحى 1444 هـ

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عدة نصائح للمواطنين لقضاء عيد الأضحى دون مشاكل صحية في ظل ارتفاع درجة الحرارة حيث أكدت الهيئة على المواطنين على ارتداء الملابس القطنية الفاتحة التي تعكس أشعة الشمس ولا تحجزها مع شرب كميات كبيرة من المياه والسوائل لتعويض كميات الماء المهدرة طوال النهار.

كما نصحت الهيئة المواطنين في كافة محافظات الجمهورية إلى عدم التعرض إلى إشاعة الشمس الحارقة مباشرة خاصة في ساعات الذروة وذلك لعدم الإصابة بضربات الشمس وحالات الإعياء الشديدة في ظل ارتفاع درجات الحرارة في شهور فصل الصيف الذي بدأ بالفعل يوم 21 يونيو الجاري.

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توافد الأهالي على كورنيش مدينة مرسى مطروح في أول أيام عيد الأضحى

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100 ألف يؤدون صلاة عيد الأضحى فى المسجد الأقصى

درجات الحرارة المتوقعة في عيد الأضحى 2023

  • درجات الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.
  • درجات الحرارة المتوقعة في محافظة كفر الشيخ العظمى 32 والصغرى 22 درجة مئوية.
  • درجات الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 34 والصغرى 22 درجة مئوية.
  • درجات الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.
  • درجات الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.
  • درجات الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية العظمى 35 والصغرى 22 درجة مئوية.
  • درجات الحرارة المتوقعة في محافظة مطروح العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

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