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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأرصاد" تعلن توقعاتها لدرجات الحرارة خلال أيام العيد

طقس
طقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، اليوم الثلاثاء.

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة "القناة الأولى"، إننا بدأنا هذا الأسبوع بارتفاع فى نسب الرطوبة، مع ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة خلال فترة النهار، ومن المتوقع أن يستمر هذا الطقس اليوم وعلى مدار الأيام المقبلة، حتى مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضحت أن الأجواء حارة رطبة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، شديدة الحرارة على جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وأن زيادة نسب الرطوبة تساعد على المزيد من الشعور بدرجات الحرارة، بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات، لافتة إلى أن تعرضنا لأشعة الشمس بشكل مباشر يزيد من إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة.

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