إقبال جماهيري على مصيف رأس البر في دمياط

شهدت مدينة رأس البر؛ صباح اليوم إقبال المواطنين ورواد المدينة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، كما شهدت المدينة إقبالا جماهيريا احتفالا بعيد الأضحى حيث توافد عليها المصطافين من محافظات عدة لقضاء إجازة عيد الأضحى في دمياط.

وشهدت شوارع محافظة دمياط حالة من الاحتفال والبهجة صباح اليوم الأربعاء أول أيام عيد الأضحى حيث قام الأهالي بإسقاط مئات البالونات الملونة من أعلى العقارات وتسارع الاطفال والأهالي للحصول عليها وسط احتفالات مبهجة في كافة الشوارع والميادين.

وقام الأهالي بالحصول على البالونات الملونة وترديد تكبيرات العيد والدعوة للاحتفال به.

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