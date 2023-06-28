محافظ مطروح يوزع عيدية وحلوى على الأطفال احتفالا بعيد الأضحى

وزع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، منذ قليل، الهدايا التذكارية على الأطفال احتفالا بعيد الأضحي المبارك وذلك عقب الانتهاء من أداء الصلاة بالمسجد الكبير.

ووسط فرحة الأطفال والأهالي وزع محافظ مطروح عيدية نقدية فئة الـ20 جنيها البلاستيكة.

ورصدت “الدستور” بالصور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال توزيع الهدايا والعيدية على الأطفال والأهالي بالمسجد الكبير.

وفي سياق اخر كان قد أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، رفع درجة الاستعداد القصوى لكافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق بنطاق المحافظة، من مدينة الحمام شرقاً وحتى السلوم غرباً وسيوة جنوباً، مع انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، على مدار الساعة، وربطها بجميع غرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز والمديريات الخدمية، لتلقي كافة شكاوى المواطنين خلال عيد الأضحى، وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات للحل الفوري والتيسير عليهم.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في بيان، على توفير كافة احتياجات المواطنين خلال أيام عيد الأضحى، مع توافر كافة السلع الاساسية والمواد الغذائية، وعلى رأسها اللحوم، لافتا إلى طرح كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والطازجة بالأسواق ، خلال فترة عيد الأضحى المبارك، والتي يزداد فيها معدل الإقبال على شراء اللحوم مع زيادة المعروض منها بكافة أنواعها في المجمعات الاستهلاكية للتيسير على المواطنين بأسعار أقل من الأسواق، حيث تم توفير لحوم سودانية طازجة سعر الكيلو 195 ولحوم برازيلي مجمدة سعر الكيلو 170 جنيه بالمجمعات الاستهلاكية بمدن المحافظة ويتم التوزيع تحت اشراف مديرية التموين، ، بجانب زيادة حصة مجمع المخابز والبوتاجاز والغاز الصب والمواد البترولية من السولار والبنزين المخصصة للمحافظة لتلبية احتياجات المواطنين ومواجهة زيادة الاستهلاك المتوقعة مع زيادة الاقبال السياحي وتوافد الكثير من المصطافين على المحافظة خلال إجازة العيد.

IMG-20230628-WA0119

IMG-20230628-WA0115

IMG-20230628-WA0106

IMG-20230628-WA0112

IMG-20230628-WA0113

IMG-20230628-WA0105

IMG-20230628-WA0101