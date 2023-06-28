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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى فى المساجد والساحات بالبحيرة

الآلاف يؤدون صلاة
الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى

أدى الآلاف من المواطنين بمحافظة البحيرة صلاة عيد الأضحى المبارك، داخل المساجد والساحات العامة، التي تم الموافقة على أداء الصلاة بها وذلك وسط حالة من الفرحة والبهجة والسرور ، وعقب الانتهاء من صلاة عيد الأضحى المبارك تصافح الجميع، متمنين أن يكون عيد الاضحى المبارك هو يوم بركة وسرور على الجميع.

 

من ناحية أخرى أدى اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، يرافقه كامل غطاس السكرتير العام المساعد، صلاة عيد الأضحى المبارك، داخل مسجد التوبة بمدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، وذلك بحضور جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة، ورجال الدين الإسلامي بالأوقاف والأزهر والوعظ وحشد كبير من المصلين من أبناء مدينة دمنهور والمناطق المجاورة. 

 

وعقب إنتهاء الصلاة قام الأستاذ الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بإلقاء خطبة العيد حيث تناولت قصة الفداء العظيم وامتثال سيدنا إبراهيم وإبنه إسماعيل لأمر الله، مؤكدًا على أن الأعياد فرصة للتسامح والعفو وصلة الأرحام والبر والإحسان إلى الفقراء والمساكين، مشيراً إلى أهمية صلة الأرحام وإدخال الفرحة والسرور على الجميع وخاصة الفقراء والمحتاجين، وذلك بالتزامن مع أداء المصلين من أبناء المحافظة بصلاة عيد الأضحي المبارك بالمساجد والساحات الملحقة بالمساجد الكبرى وعددها ٦٠ ساحة والتي قامت مديرية الأوقاف بتجهيزها لإستقبال المواطنين والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية. 

وقام اللواء محمد شوقي بدر بتهنئة المصلين بحلول عيد الأضحي المبارك، وكذا توزيع الهدايا علي الأطفال لمشاركتهم فرحة العيد. 

ويتقدم السكرتير العام بخالص التهاني القلبية لشعب محافظة البحيرة بحلول عيد الأضحي المبارك داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية وعلى شعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات فى ظل  القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى - رئيس الجمهورية

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أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الساحات الملحقة السكرتير العام الدكتور محمد الفرحة والبهجة

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