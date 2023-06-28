شلالات الفرحة تغمر ساحات صلاة العيد ببورسعيد وسط فرحة الأطفال والكبار

نظم عدد مش شباب محافظة بورسعيد وعدد من الجمعيات الأهلية بمحيط ساحة الشيخ زايد بالحي الإماراتي نطاق حي الجنوب "شلالات الفرحة" لإدخال البهجة على نفوس أطفال المحافظة في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك على طريقة "شلالات بالونات الفرحة"، في أجواء تسودها البهجة والسعادة.

وشهد محيط مساجد المحافظة انتشار الشباب على أسطح المنازل لإلقاء البالونات على المواطنين عقب صلاة العيد لتنتشر البهجة بين الأطفال والكبار، كما حرص شباب الأحزاب والجمعيات المجتمعية على توزيع الحلوى على الأطفال والألعاب لنشر البهجة بينهم.

وفي سياق متصل شهدت أماكن المتنزهات بمحافظة بورسعيد إقبالا كبيرا من المواطنين، حيث شهد شارع طرح البحر ودليسبس وأيضا حديقة المنتزه المئات من المواطنين الذين قصدوها للتنزه عقب أداء صلاة العيد.

وكثفت مديرية أمن بورسعيد من وجود رجال الشرطة بمحيط المساجد والشوارع المؤدية لها، كما تواجدت عدد من الدوريات والكمائن الثابتة والمتحركة، في ظل انتشار رجال المرور بكافة الأحياء لتنظيم حركة المرور ومنع التكدس المروري.

وكان قدم محافظ بورسعيد التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر عامة وأهالي بورسعيد خاصة، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار، ومؤكدًا على أهمية الترابط والتلاحم بين الشعب المصري، خلف قيادته السياسية لاستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

شلالات الفرحه

شلالات الفرحه

شلالات الفرحه

شلالات الفرحه

شلالات الفرحه

شلالات الفرحه