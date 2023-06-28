مقتل 34 شخصًا فى هجوم شمال بوركينا فاسو

قال جيش بوركينا فاسو، إنَّ مهاجمين مجهولين قتلوا 31 جنديًا وثلاثة من متطوعي الدفاع عن الوطن في هجوم بإقليم بام شمال البلاد، حسبما أفادت "رويترز".

وبحسب مصدر أمني لـ"فرانس برس"، فإنّ مجموعات إرهابية هاجمت قرية نواكا (شمال وسط) واستهدفت بشكل رئيسي متطوّعين في وحدات الدفاع عن الوطن.

وأضاف أنَّ هجومًا آخر استهدف وحدة عسكرية عائدة من مهمة مرافقة، في كمين بالقرب من كوراو على الطريق بين دجيبو وكونغوشي بمنطقة الساحل (شمال) أمس الإثنين.

وأوضح أنّه لسوء الحظ، قُتل العشرات من الجنود والمتطوعين، مؤكدًا أن وقوع الهجومين والقتلى مسؤول محلّي في قوات المتطوعين.