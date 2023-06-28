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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالة الطقس اليوم الأربعاء 28-6-2023 فى مصر

الطقس في مصر
الطقس في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 28-6-2023 فى محافظات مصر.

 

وبحسب الأرصاد يسود طقس حار صباحا، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وحار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.


وتعود الشبورة المائية الصباحية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء والوجه البحري والصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب سيناء وجنوب البلاد
ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشرقية وخليج السويس وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

 

توقعات حالة الطقس
كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس معتدل ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وحار على جنوب الصعيد، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدل ليلا.


الطقس علي القاهرة الكبرى
يكون الطقس غائم جزئى على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مشمس جنوب الصعيد.

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