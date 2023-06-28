سمير مرقص لـ "الشاهد": محمد مرسى خلق حالة إقصاء للجميع

قال الدكتور سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي، إن خطاب الإخوان بعد الاعتداء على الكاتدرائية كان أشبه باستعادة مشروع الذمية، حيث خلق محمد مرسي حالة إقصاء للجميع، لافتًا إلى أن الدكتور ويليان سليمان قلادة كان يقول بأن هناك مشروع ذمية معدلة، والتي بها استعادة لمفاهيم وأفكار الكتابات والأدبيات الأولى بشكل أو بآخر، ويها استعادة للأدبيات حتى جماعات العنف التي عملت مراجعات.

وأضاف سمير مرقص، خلال لقاءه ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن مراجعات جماعات العنف لم تكن حقيقية، حتى الكتابات نفسها، فإن القراءات المتأنية لها كانت تحيل المسؤولية للحاكم، معقبًا: "عندما تسأله عن وضع غير المسلمين؟ يقول لك إذا كان الحاكم أراد لهم ألا يكونوا أهل ذمة فيلغي الجزية، مثل الخديو سعيد، تكون على مسؤولية الخديو سعيد دون أن يكون هناك أي اجتهاد فقهي؛ لأنه لا يمتلك أي اجتهاد فقهي وهذه هي الأزمة التي لحقت بالسلطة، حيث لم يكن يمتلك الإخوان من الأسانيد الفقهية التي تدعم فكرة المواطنة".

برنامج "الشاهد"

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.