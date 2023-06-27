ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سنة مؤكدة.. متى تبدأ تكبيرات عيد الأضحى ومتى تنتهي؟

عيد الأضحى
عيد الأضحى

ساعات قليلة ويجتمع المسلمون في شتى أرجاء الأرض لصلاة عيد الأضحى المبارك في الساحات والمساجد وفي هذه الأثناء يتساءلون عن موعد بداية تكبيرات العيد التي يتصاعد صوتها من أفواه  المسلمين في كل العام، موعد نهايتها.

تكبيرات العيد في عيد الأضحى 

وتعتبر تكبيرات العيد سُنَّة عند جمهور الفقهاء، وتبدأ قبل بداية أيَّام التَّشريق، على اختلاف بدايتها بين ظُهْرِ يوم النَّحْرِ وفجر يوم عرفة، وتكون نهاية تكبيرات عيد الأضحى 2023 عصر آخر أيّام التّشريق.

 

متى تبدأ تكبيرات عيد الأضحى؟

وحسبما نشرت ـ دار الإفتاء- عبر حساباتها الرسمية تبدأ تكبيرات عيد الأضحى 2023 من فجر يوم عرفة وتنتهي بعصر آخر أيام التشريق، وهى تأتي على وجهين: 

 

موعد بدء تكبيرات عيد الأضحى 2023.. والصيغة الصحيحة لتكبيرات العيد

أجمل عبارات تهنئة عيد الأضحى المبارك 2023 وصيغة تكبيرات العيد والتلبية مكتوبة

-التكبير المطلق: فيكبر في المنازل والطرق والمساجد طوال ساعات النهار.

التكبير المقيد بعد الصلوات المفروضة.

 

صيغة تكبيرات عيد الأضحى 2023 

وأوضحت الإفتاء في منشورها أن الفقهاء اختلفوا في وقت تكبيرات عيد الأضحى، حيث اتفق على أنه يبدأ قبل بداية أيام التشريق، وذهب بعضهم إلى أن التكبير يبدأ من ظهر يوم النحر كما يقول المالكية وبعض الشافعية، ورأى آخرون أنه يبدأ من فجر يوم عرفة كما يقول الحنابلة وعلماء الحنفية في «ظاهر الرواية» وفي قول للشافعية.

  

تكبيرات عيد الأضحى 2023 مكتوبة

وذكرت دار الإفتاء أن  تكبيرات عيد الأضحى هي سنة لتعظيم الله عز وجل على وجه العموم، وإثبات الأعظمية لله في كلمة «الله أكبر» كناية عن وحدانيته بالإلهية، إذ قال سبحانه في آيات الحج: ﴿وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: 203]، وقال أيضًا: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ علَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ﴾ [الحج: 28]، وقال تعالى: ﴿كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهَ علَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [الحج: 37].

 

صيغة تكبيرات عيد الأضحى كاملة 

وتأتي صيغة تكبيرات عيد الأضحى 2023 كالتالي:

 

«الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».

الأضحى عيد الأضحى المبارك تكبيرات العيد تكبيرات عيد الأضحى 2023 مكتوبة صيغة تكبيرات عيد الأضحى صيغة تكبيرات عيد الأضحى كاملة

الأكثر قراءة

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 وكروت معايدة العيد

دعاء ذبح الأضحية.. متى يبدأ النحر وما هو أخر موعد للذبح؟

مميزات وعيوب تحويل سيارتك للعمل بالغاز الطبيعي.. قارن بنفسك

العيد فرحة على شاشة «المتحدة».. أفلام وبرامج وسهرات تلفزيونية وحفلات غنائية

وفاة أب وإصابة نجله في حادث سير بطريق أسيوط الغربي

فيديو.. مصطفى حسنى: سيدنا النبى نصحنا بـ4 أذكار يوميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

محاسن السنوسي

في ذكري ثورة 30 يونيو.."خالد وحنان" ورابطة ضحايا حكم الإخوان "1"

مؤمن المحمدي

الذكاء الاصطناعي

إبراهيم داود

رواية الفاشل

وائل لطفي

عودة وائل غنيم !

ماجد حبته

العيد فى محمية طبيعية!

منى رجب

أهلًا يونيو.. شهر الأعياد والدروس والعبر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟