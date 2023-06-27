سنة مؤكدة.. متى تبدأ تكبيرات عيد الأضحى ومتى تنتهي؟

ساعات قليلة ويجتمع المسلمون في شتى أرجاء الأرض لصلاة عيد الأضحى المبارك في الساحات والمساجد وفي هذه الأثناء يتساءلون عن موعد بداية تكبيرات العيد التي يتصاعد صوتها من أفواه المسلمين في كل العام، موعد نهايتها.

تكبيرات العيد في عيد الأضحى

وتعتبر تكبيرات العيد سُنَّة عند جمهور الفقهاء، وتبدأ قبل بداية أيَّام التَّشريق، على اختلاف بدايتها بين ظُهْرِ يوم النَّحْرِ وفجر يوم عرفة، وتكون نهاية تكبيرات عيد الأضحى 2023 عصر آخر أيّام التّشريق.

متى تبدأ تكبيرات عيد الأضحى؟

وحسبما نشرت ـ دار الإفتاء- عبر حساباتها الرسمية تبدأ تكبيرات عيد الأضحى 2023 من فجر يوم عرفة وتنتهي بعصر آخر أيام التشريق، وهى تأتي على وجهين:

-التكبير المطلق: فيكبر في المنازل والطرق والمساجد طوال ساعات النهار.

التكبير المقيد بعد الصلوات المفروضة.

صيغة تكبيرات عيد الأضحى 2023

وأوضحت الإفتاء في منشورها أن الفقهاء اختلفوا في وقت تكبيرات عيد الأضحى، حيث اتفق على أنه يبدأ قبل بداية أيام التشريق، وذهب بعضهم إلى أن التكبير يبدأ من ظهر يوم النحر كما يقول المالكية وبعض الشافعية، ورأى آخرون أنه يبدأ من فجر يوم عرفة كما يقول الحنابلة وعلماء الحنفية في «ظاهر الرواية» وفي قول للشافعية.

تكبيرات عيد الأضحى 2023 مكتوبة

وذكرت دار الإفتاء أن تكبيرات عيد الأضحى هي سنة لتعظيم الله عز وجل على وجه العموم، وإثبات الأعظمية لله في كلمة «الله أكبر» كناية عن وحدانيته بالإلهية، إذ قال سبحانه في آيات الحج: ﴿وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: 203]، وقال أيضًا: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ علَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ﴾ [الحج: 28]، وقال تعالى: ﴿كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهَ علَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [الحج: 37].

صيغة تكبيرات عيد الأضحى كاملة

وتأتي صيغة تكبيرات عيد الأضحى 2023 كالتالي:

«الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».