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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة الدقهلية" يتفقد مستشفى السنبلاوين العام وبعض وحدات حملة "100 يوم صحة"

جانب من الجوله التفقدية
جانب من الجوله التفقدية

أجرى الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، جولة بمستشفى السنبلاوين العام لمتابعة الاستعدادات لعيد الأضحى وسير العمل، وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

وكان في استقبال وكيل الوزارة بمستشفى السنبلاوين، الدكتور حسام البوشي مدير المستشفى، حيث تفقد أقسام الاستقبال والداخلي والغسيل الكلوي وبنك الدم والمعامل والصيدلية والمخزن، وشدد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات ومدى الاستعداد؛ لمواجهة الطوارئ خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

واستمع مكين خلال الزيارة للمواطنين خلال الزيارة ومدى رضائهم عن تقديم الخدمة الطبية، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

كما قام الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة، يرافقه الدكتور أحمد المكاوي منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة الدقهلية بتفقد عدد من الوحدات الصحية بوحدة الرزيقي بإدارة السنبلاوين ووحدة جديلة وعزبة الشال بإدارة المنصورة، وذلك للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة بها ومتابعة حملة 100يوم صحة.

كما وجه الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية يومى الأحد والاثنين  25، 26 يونيو 2023 في قرية ميت العز مركز ميت غمر، وذلك تحت إشراف الدكتور علياء أبوالسعود منسق عام القوافل.

جرى توقيع الكشف على 1526 مريضًا وضمت11 عيادة منهم عيادة واحدة متنقلة: (تنظيم أسرة) و10 عيادات داخل الوحدة، فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray
 

وجاء بيان القافلة كالتالي: باطنة 158، أطفال 233، جراحة 177، أنف وأذن  195، عظام 212، أسنان 141، جلدية 181، رمد 117، نسا وتنظيم أسرة 112.

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شريف مكين وكيل وزارة وزارة الصحة الدقهلية السنبلاوين

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