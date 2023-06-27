محافظ الإسكندرية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول عيد الأضحى

قدم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مواطني الإسكندرية التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري وجموع مؤسسات الدولة المصرية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لمصر دوام التقدم والرقي والاستقرار. داعيًا المولى _عز وجل_ أن يعيد هذه الأيام على الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما هنأ الشريف مواطني الإسكندرية بشكل خاص وجميع العاملين بالديوان العام للمحافظة والأحياء والمديريات والجهات التابعة وجميع الأجهزة والجهات التنفيذية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وفي إطار متصل رفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية لاستقبال عيد الأضحي المبارك وخلال فترة أجازة العيد في كافة القطاعات،وتنعقد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بشكل دائم على مدار ال 24 ساعة، لاستقبال أي شكاوي طارئة والتعامل معها في الحال.

رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك

ووجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة التنفيذية وشركة نهضة مصر والحدائق المركزية برفع درجة الاستعداد لإستقبال عيد الأضحى المبارك وتكثيف أعمال النظافة وخاصة بمحيط المساجد والحدائق العامة خلال أيام العيد لرفع كافة المخلفات وتطهير الشوارع علي مدار الساعة.