مطران إيبارشية طيبة يهنئ القيادات الأمنية بمحافظة أسوان بعيد الأضحى

قدم اليوم، الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، التهنئة بعيد الأضحى المبارك للواء مجدي سالم، مدير أمن محافظة أسوان.

رافقه القمص انطونيوس ذكري راعي الكنيسة بأسوان والأب أمجد عزت الراعي المساعد ووفد من أبناء الإيبارشية.

وقدم الأنبا عمانوئيل باسم أسرة الإيبارشية خالص التهاني القلبية بعيد الأضحى المبارك، معرباً عن الشكر والتقدير لما يقومون به من جهد وتضحيات للحفاظ على أمن وأمان المنطقة خاصة هذه البقعة الحدودية الغالية التي تمثل الكثير بالنسبة لمصر.

ومن جانبه، عبر عن تقديره الكبير لهذه الزيارة الطيبة والتي تحمل معاني المحبة والمودة وصلابة النسيج المصري الأصل.

وفي الختام أكد الدعاء والصلاة لهما بالتوفيق وأن يحمي الله عز وجل مصرنا الحبيبة من أي سوء ويحفظ قيادتها وشعبها وأراضيها.