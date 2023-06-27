"أوابك" توقع مذكرة تفاهم مع المعهد الجزائري للبترول في مجال التدريب

وقعت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، مذكرة تفاهم مع المعهد الجزائري للبترول، في مقر المديرية العامة للبترول بسوناطراك فى الجزائر.

منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول

وقع الاتفاقية المهندس جمال عيسى اللوغاني، الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول - أوابك، والمهندس عبد القادر قنون، المدير العام للمعهد الجزائري للبترول.

رفع القدرات الفنية والإدارية

وتهدف مذكرة التفاهم لتعزيز أواصر التعاون بين الجهتين في مجال تطوير ورفع القدرات الفنية والإدارية بشكل عام من خلال تكثيف التعاون الفني في مجال التدريب، وتنظيم ندوات وورشات عمل، بالإضافة إلى عقد مؤتمرات لفائدة المتدربين من دول أعضاء المنظمة .

يشهد على مراسم توقيع مذكرة التفاهم الرئيس المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار، ونائب عن وزير الطاقة والمناجم، الأمين العام في وزارة الطاقة والمناجم السيد عبدالكريم عويسي، وبحضور ميلود مجلد، المدير العام للدراسات الاقتصادية والاستشراف بوزارة الطاقة والمناجم، ممثل الجمهورية الجزائرية في المكتب التنفيذي للمنظمة.

جائزة أوابك للبعث العلمي

وعلى هامش مراسم التوقيع، تم تنظيم حفل للفائزين في جائزة أوابك للبعث العلمي لسنة 2020، التي تنظمها الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، بهدف تشجيع البحث العلمي والابتكار .

وكان الأمين العام لمنظمة الأوابك جمال اللوغاني التقى بوزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب في مقر دائرته الوزارية .

وتم خلال اللقاء الذي حضره ممثل الجزائر في المنظمة مناقشة علاقات التعاون بين الجزائر ومنظمة أوابك في مجال المحروقات والطاقة بصفة عامة وسبل توطيدها وتعزيزها.

كما استعرض الجانبان المسائل العضوية والتنظيمية للمنظمة بالإضافة إلى حالة وتطورات السوق العالمية للمحروقات. كما تم بحث سبل تطوير آليات عمل المنظمة في ضوء المتغيرات التي تشهدها صناعة البترول العالمية وتأثير ذلك على الصناعة البترولية بالدول الأعضاء في المنظمة.