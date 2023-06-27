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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قناة الناس| من صعيد عرفات.. داعية: استشعروا قرب الله ليستجيب لكم

جريدة الدستور

استضافت قناة الناس، منذ قليل، من جبل عرفات الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف. 

وتقدم قناة الناس، تغطية خاصة ليوم عرفة من المشاعر المقدسة، وتوافد حجاج بين الله على جبل عرفات.

وقال “جبر”: “إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك.. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.  نسأل الله ويستر عيبنا.. ويلهمنا رشدنا وينصرنا انفسنا وعلى شياطين الانس والجن.. وينصرنا على أعدائنا.. وأن يؤلف بين قلوبنا.. وأن ينصر الاسلام والمسلمين ويغفر للمسلمين والمسلمات.. الاحياء منهم والأموات”.

وتابع: “جبل عرفات الذي يجتمع فيه الحجيج من كل مكان يستوي فيهم الفقير والغني والشريف والوضيع والعالم والعالم يستوونون كلهم ​​أمام الله عز وجل بغرض واحد، حتى يستشهدوا ويستشعروا معنى يوم البعث والنشور.. كل آتيه يوم القيامة فردا.. وعلينا أن نستشعر أننا نعرض انفسنا وقلوبنا على الله”.

وأضاف: “في هذا اليوم المبارك تتحقق بما تريده منا مستغفرين له من كل ما فرص منا من تقصير لعل الله.. ومن غفلة ومن جهالات ومن انشغال بشهوات الدنيا.. فنسأل الله سبحانه وتعالى ينقينا ويرقينا.. فان يوم عرفات يختصر حياة الانسان، والنشور حيث يجتمع الناس في صعيد واحد ارض المحشر يعرضون احوالهم على الله سبحانه وتعالى لعله وتعالى ينظر اليه بنظر الرحمة ومن كرم الله في هذا اليوم المبارك انه ينزل السماء الدنيا.. ويستجيب دعاء الداعين.. واستغفار المستغفرين وتلبية الملبين.. بل لا يستجيب لهم فقط.. بل يستجيب لهم حتى في من شفعوا فيه.. من المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات”.

يسري جبر الأزهر الشريف قناة الناس

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