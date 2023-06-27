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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حركة تداول السفن والحاويات العامة والبضائع في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34328 طن تشمل:  6914 طن يوريا و1923 طن رمل و11270 طن كلينكر و350 طن علف بنجر و13871 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59799 طن تشمل: 7900 طن خردة و19975 طن ذرة و5367 طن زيت طعام و1367 طن ابلاكاش و576 طن خشب زان و12681 طن بذرة صويا و1500 طن طن كسب صويا و10433 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 95 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 176 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 130997 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 210188 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3951 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4455 شاحنة.

ميناء دمياط دمياط ذكرت هيئة ميناء دمياط حاويات

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