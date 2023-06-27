القبض على المتهمين بقتل سائق "توك توك" لسرقته فى الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بقتل سائق توك توك لسرقته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بالعثور على جثة طفل، به آثار اعتداء، بإجراء التحريات تبين أن الطفل يعمل سائق توك توك، وأنه خرج للعمل واختفى عقب ذلك حتى تم العثور على جثته.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة، تنفيذا لقرار النيابة العامة، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن شخصين وراء ارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.