ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على المتهمين بقتل سائق "توك توك" لسرقته فى الجيزة

حبس
حبس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بقتل سائق توك توك لسرقته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بالعثور على جثة طفل، به آثار اعتداء، بإجراء التحريات تبين أن الطفل يعمل سائق توك توك، وأنه خرج للعمل واختفى عقب ذلك  حتى تم العثور على جثته. 

 

وتم نقل الجثة إلى المشرحة، تنفيذا لقرار النيابة العامة، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن شخصين وراء ارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

 

 

الأجهزة الأمنية الجيزة المتهمين قتل سائق توك توك سرقته

الأكثر قراءة

"عمارة السلام" تنهي حلم "والد آية": من شقة تؤمن مستقبلها لـ"كوم تراب"

توقيت صلاة عيد الأضحى بمحافظة الشرقية 2023 وكافة المحافظات

كشف ملابسات العثور على جثة طفل فى مصرف اللبينى بأبوالنمرس

أزمة على المحك.. كيف رأى دول الغرب تمرد "فاجنر" على روسيا؟

المؤبد للمتهم بقتل طفلة بعد التعدى عليها جنسيًا بالسلام

حبس متهمين بالتعدى على عامل جراج فى السيدة زينب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

أهلًا يونيو.. شهر الأعياد والدروس والعبر

عبدالوهاب داود

«الفتة» و«الثريد».. أحب الطعام إلى الرسول

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «2»

ماجد حبته

أسبوع ثالث ضد الإرهاب!

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟