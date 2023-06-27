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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يطمئن على توافر السلع الغذائية والأساسية خلال عيد الأضحى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ضرورة تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية سواء الحكومية أو غير الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة ربوع المحافظة خاصة مع حلول حلول عيد الأضحى المبارك.

 

ولفت إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة بتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية بمختلف أنواعها بكميات وفيرة ولمدة زمنية مناسبة لسد مطالب واحتياجات المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم ومحاربة جشع بعض التجار.

 


جاء ذلك خلال لقاءه نشأت إسكندر مدير فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين ومحمد بشير مدير عام بالمكتب الفني للمحافظ، لمناقشة مدى الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك في القطاعات المختلفة.


كما اطمأن المحافظ على توافر السلع الغذائية المختلفة خاصة الأساسية منها وتوافر مخزون السلع الاستراتيجي، موجهاً ببذل مزيدا من الجهد لتأمين توافر المواد والسلع بأسعار مناسبة ومراقبة المخزون السلعي خاصة الاستراتيجي منها طوال الوقت ومتابعة حركتها وتوفير كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات بالمراكز والمنافذ الثابتة والمتنقلة بأسعار مناسبة للمواطنين.

 

وشدد على ضرورة دعم المنافذ الثابتة والمتحركة المنتشرة بالمراكز والأحياء بالسلع اللازمة لسد الاحتياجات وضمان وصول الخدمة بالشكل اللائق والمناسب بكافة الأماكن خاصة مع جودة المنتجات والخدمات المقدمة من فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة الذي يقدم كافة أنواع السلع على اختلاف درجاتها وأسعارها بحيث تناسب جميع المستويات.


يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص مواجهة جشع التجار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجارى أو أي تلاعب بتعريفة المواصلات الداخلية أو الخارجية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ضمن حملة توعية "خليك ايجابي" من خلال رقم الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة وغرفة ادارة الازمات بالمحافظة (2135858 / 088) و ( 2135727 / 088) على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) فضلا عن رقم جهاز حماية المستهلك (19588) لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوي المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

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احتياجات المواطنين الأضحي المبارك الجهات المعنية الخدمات المقدمة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية السلع الغذائية والأساسية الشركة المصرية لتجارة الجملة القطاعات المختلفة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اللحوم والدواجن

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