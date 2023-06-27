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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مطران إيبارشية القوصية يزور كنيسة الشهيد مار جرجس في "بلاو"

كنيسة
كنيسة

ترأس الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، ببلاو.

شارك في الصلاة القمص أرسانيوس السمعاني، راعي الكنيسة، حيث منح الأنبا مرقس، درجة المرتل لعشرة من شمامسة الرعية.

وتحدث صاحب النيافة في كلمة العظة حول "معنى تبعية يسوع"، مؤكدًا أن سلامة قراراتنا، واختياراتنا يرتبط بقوة اتحادنا بالرب يسوع، وقربنا معه، وهو ما يدعونا إلى ضرورة المداومة على حضور القداس، وممارسة سر الإفحارستيا.

وكان قد قدم نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، التهنئة بعيد الأضحى المبارك لمعالي اللواء الوزير أشرف الداودي محافظ قنا.

رافق نيافته الأب ملاك ناجي، وكيل إداري عام الإيبارشية والأخت كاترين ثروت، مديرة مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بقنا.

 

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