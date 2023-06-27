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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تجهيز 1381 مسجدا في أسوان لإقامة صلاة عيد الأضحى

تجهيز المساجد
تجهيز المساجد

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تجهيز 1381 مسجدا لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك بكافة مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع مديرية الأوقاف. 

ووجه محافظ أسوان بقيام الوحدات المحلية وشركات النظافة برفع كفاءة وتجميل كافة الطرق المؤدية إلى المساجد وساحات الصلاة، مع تنفيذ أعمال التعقيم للمساجد والساحات لاستقبال جموع المصلين. 

من جانبه، أوضح الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف بأسوان أنه تنفيذاً لتعليمات فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فقد تم الاستعداد الجيد والكامل داخل المساجد، وأماكن ساحات الصلاة لأداء مواطني المحافظة للصلاة فى سهولة ويسر. 

وأشار إلى أن موعد أداء صلاة عيد الأضحى سيكون فى تمام الساعة 6:28 صباحاً، وأنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لإختيار الأئمة لتعيين إمام أساسى لكل مسجد وساحة ، وآخر إحتياطى من أفضل الأئمة والخطباء لإلقاء خطبة العيد. 

اداء صلاة العيد استقبال المصلين عيد الأضحى لاستقبال عيد الأضحى المبارك استعدادات أعمال التعقيم أسوان

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