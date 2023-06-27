"مدير المجزر الألي بالبساتين" يكشف إجراءات التأكد من تعقيم المجازر لاستقبال الأضاحي

كشف الدكتور مصطفي رمضان، مدير عام الإدارة العامة المجزر الألي بالبساتين، عن الإجراءات المتابعة حول التأكد من تعقيم المجازر، لاستقبال الأضاحي.

وقال “رمضان” خلال مداخلة هاتفية للقناة الأولى، اليوم الثلاثاء: إنه اليوم وبعد انتهاء الاعمال الجارية، سيتم عملية التعقيم الخاص بالمجازر، لتكون جاهزة لاستقبال الأضاحي، والتي تكون بعد الساعة ال1 ظهرا، وثاني يوم بعد صلاة العيد تتم عملية الذبح.

وأضاف مدير عام الإدارة العامة المجزر الألي بالبساتين، الفترة الماضية تم الاستعانة ببعض الأطباء البيطرين من أجل مواجهة أى خطورة بالمذبوحات، أما بالنسبة لباقي أيام العيد فيقوم أطباء المجزر بهذا العمل، بحيث يكونوا متواجدين حتي أخر حيوان يتم ذبحه.

وأكد مدير عام الإدارة العامة المجزر الألي بالبساتين، أنه لا يجوز للأضحية إظهار الأعوار الخاص بهم، ويكون صوف الحيوان ناعما، وفى نفس الوقت يكون المخارج الطبقية للحيوان تكون الإصابات بها طبيعية، ومؤخرة الحيوان لا يتواجد بها إفرازات تدل على إصابته بأى أمراض.