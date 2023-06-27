إصابة 6 فى انقلاب "ميكروباص" بأطفيح

أصيب 6 أشخاص بجروح وكسور متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى نفق أطفيح بالجيزة.

وتلقت غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى النفق، انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ.

وتبين أنه في أثناء سير سيارة ميكروباص اتجاه بني سويف اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلبت السيارة، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص.

تم نقلهم للمستشفى لإسعافهم، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.