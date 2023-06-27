ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تتفقد محال بيع اللحوم وتطالب بعدم المغالاة

محافظ دمياط
محافظ دمياط

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جولة ميدانية خلال وقفة عيد الأضحى المبارك، تفقدت خلالها سوق الخضار ومحال بيع اللحوم بمدينة دمياط، وذلك لمتابعة حركة السلع والتأكد من توافرها بالأسعار المقررة.

وتواصلت المحافظ مع البائعين، مؤكدة على ضرورة الإعلان عن أسعار السلع واللحوم أمام المواطنين وعدم المغالاة فيها، وأيضًا الالتزام بالذبح بالمجازر واتباع الاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة اللحوم المعروضة.

ووجهت محافظ دمياط  تعليماتها إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بالاستعداد التام لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لافتة إلى أنه تم توجيه مديرية التموين والتجارة الداخلية بشن حملات متواصلة لمتابعة تلك المنظومة وإحكام الرقابة عليها، مؤكدة على التعاون مع مديريتى الصحة والطب البيطري للتأكد من سلامة اللحوم والسلع الغذائية للحفاظ على صحة المواطنين.

من جانبه، قال الدكتور إيهاب شكري، مدير عام مديرية الطب البيطري بدمياط، إنه سيتم فتح المجازر الحكومية بالمحافظة طوال أيام عيد الأضحي لذبح الأضاحي بالمجان، مناشدًا أصحاب الأضاحى عدم الذبح فى الطرق ورمى المخلفات بالشوارع حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

وأضاف شكري، في تصريحات له، أنه سيتم شن حملات مكبرة للمرور على محال الجزارة وبيع اللحوم للتأكد من سلامتها ومطابقتها المواصفات المطلوبة.

محافظ دمياط محافظة دمياط اللحوم منال عوض عيد الأضحى

الأكثر قراءة

لا سلام في عمارة السلام.. "عقار الإسكندرية".. العيد لن يمُر من هُنا

100 مليون جنيه.. القبض على تشكيل عصابي يجمع مدخرات المصريين بالخارج

حريق أمام فيلا المستشار عدلى منصور فى أكتوبر

تهاني عيد الأضحى 2023.. أجمل رسائل وتهنئة للأحبة والأهل

جوارديولا يزور منطقة "جبل السلسلة" الأثرية فى أسوان (صور)

النجار: طفرة في الصادرات الزراعية العام التصديري الماضي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

اهلا يونيو.. شهر الاعياد والدروس والعبر

عبدالوهاب داود

«الفتة» و«الثريد».. أحب الطعام إلى الرسول

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «2»

ماجد حبته

أسبوع ثالث ضد الإرهاب!

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟