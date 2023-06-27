محافظ دمياط تتفقد محال بيع اللحوم وتطالب بعدم المغالاة

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جولة ميدانية خلال وقفة عيد الأضحى المبارك، تفقدت خلالها سوق الخضار ومحال بيع اللحوم بمدينة دمياط، وذلك لمتابعة حركة السلع والتأكد من توافرها بالأسعار المقررة.

وتواصلت المحافظ مع البائعين، مؤكدة على ضرورة الإعلان عن أسعار السلع واللحوم أمام المواطنين وعدم المغالاة فيها، وأيضًا الالتزام بالذبح بالمجازر واتباع الاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة اللحوم المعروضة.



ووجهت محافظ دمياط تعليماتها إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بالاستعداد التام لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لافتة إلى أنه تم توجيه مديرية التموين والتجارة الداخلية بشن حملات متواصلة لمتابعة تلك المنظومة وإحكام الرقابة عليها، مؤكدة على التعاون مع مديريتى الصحة والطب البيطري للتأكد من سلامة اللحوم والسلع الغذائية للحفاظ على صحة المواطنين.

من جانبه، قال الدكتور إيهاب شكري، مدير عام مديرية الطب البيطري بدمياط، إنه سيتم فتح المجازر الحكومية بالمحافظة طوال أيام عيد الأضحي لذبح الأضاحي بالمجان، مناشدًا أصحاب الأضاحى عدم الذبح فى الطرق ورمى المخلفات بالشوارع حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

وأضاف شكري، في تصريحات له، أنه سيتم شن حملات مكبرة للمرور على محال الجزارة وبيع اللحوم للتأكد من سلامتها ومطابقتها المواصفات المطلوبة.