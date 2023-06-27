القبض على 295 شخصا يروجون المخدرات في المحافظات

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 278 قضية مواد مخدرة بإجمالي 295 متهم .

وتم ضبط كمية من “مخدر الحشيش وزنت 132,935 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 43,420 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 25,850 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 16,781 كيلو جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 2,290 كيلو جرام، كمية من مخدر الآيس وزنت 1,057 كيلو جرام، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 990 جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت 700 جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 90 جرام، كمية من مخدر الكوكايين وزنت 45 جرام ، 2865 قرص مخدر”.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.