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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس مركز معلومات المناخ يوجه نصائح للفلاحين لتفادي ظاهرة احتضار النباتات (فيديو)

الدكتور محمد علي
الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ،

علق الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ، علي احتضار النباتات تحت ضربات “الطقس الحار” بسبب "تغيرات المناخ".

وأكد خلال مداخلة هاتفية علي فضائية "إكسترا نيوز"، إن التغيرات المناخية بدأت تظهر في تغير واضح في أنماط الطقس في مصر، ولكن ليس بشكل كبير مثل دول أخرى، إلا أن له تأثيرات أحيانا سلبية ليست فقط علي الزراعات ولكنها علي الإنسان أيضا.

- الصيف أقل الفصول في مظاهر التغير المناخي

وتابع رئيس مركز معلومات المناخ، أن هذا التغير في الأنماط كان في أوجه فصل الربيع الذي انتهي منذ أسبوع والذي يعد من اكثر فصول العام اضطرابات وتقلبات جوية، وبالرغم ان الصيف في مصر شديد وحار واحيانا رطب في فترات منه الا انه اقل الفصول في مظاهر التغير المناخي، مشيرا الي ان جميع المحاصيل المنزرعة الان هي محاصيل صيفية سواء كانت حقلية مثل "ارز - ذرة - عباد الشمس - الفول الصويا - الفول السوداني وغيرهم"، او الفواكه الصيفية مثل المانجو وبدايات الموالح والزيتون والتمور وغيرها، فهم جميعا في الأصل يتحملون درجات الحرارة العالية.

ونوه انه عند وجود موجات طويلة من الحرارة لها تأثيرات سلبية خاصا على الفواكه الاستوائية مثل المانجو، كما يمكن أن تحدث مشكلات عديدة للمحاصيل الخضرية من لساعات الشمس وتنحيف الجلد، ولذلك يجب أن يكون هناك تقريب في فترات الري في الحقول والمزارع وايضا لزراعات المنازل لتوفير الرطوبة لجذور النباتات لتقليل الصدمات التي تحدث للنباتات والمحاصيل.

ونصح المواطنين المزارعين في منازلهم أو الفلاحين بالري المستمر للحفاظ علي الرطوبة لأكبر قدر ممكن واضافة بعض المركبات المهمه في فترات الحرارة العالية و يتم ري المزروعات صباحا ومساءا فقط، بالاضافة الي ضرورة ابتعاد المزارعين عن أشعة الشمس المباشرة، وذبك بسبب تعامد الشمس على مدار السرطان مما يحدث طاقة حرارية شديدة لسلامه الحفاظ علي حياة المواطنين.

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