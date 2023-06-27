"تموين كفر الشيخ": توريد 202.6 ألف طن قمح للشون والصوامع حتى الآن

تموين كفر الشيخ: توريد 202.6 ألف طن قمح للشون والصوامع

قال مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ عادل الهابط، إن إجمالي كمية الأقماح الموردة حتى اليوم بلغت 202 ألف و671 طنًا لـ 22 موقعًا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي وقطاع المضارب بالمحافظة.

وأشار عادل الهابط - في بيان اليوم الثلاثاء - إلى أن هناك متابعة يومية من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة عماد عبدالغني حبيب وكيل وزارة التموين؛ لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أية مشكلات قد تواجه بعضها، موجهًا بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

وأشار إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي منح مواقع الاستلام غجازة بمناسبة عيد الأضحى من اليوم وحتى 30 يونيو الجاري، على أن تعاود مواقع الاستلام عملها اعتبارا من أول يوليو.