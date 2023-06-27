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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الإنقاذ النهرى بالمنوفية يبحث عن جثة طفل غرق فى "بحر شبين"

غرق طفل
غرق طفل

تكثف فرق الإنقاذ النهري التابعة لمديرية أمن المنوفية، جهودها للبحث عن جثمان طفل غرق أثناء الاستحمام في ترعة “بحر شبين” المارة من دائرة مركز شرطة بركة السبع.

وتلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بغرق طفل أثناء الاستحمام داخل ترعة بحر شبين المارة من أمام دائرة المركز وعلى الفور تم التنسيق مع الحماية المدنية، لدفع بفريق من الإنقاذ النهري للبحث عن الجثمان.

وبالانتقال والفحص تبين غرق طفل داخل بحر شبين، وتكثف فرق الإنقاذ جهودها مع الضوء الأول اليوم، للبحث عن الجثمان، وسط دعوات الأهالي في الأيام المباركه بأن  يتم انتشال الجثمان وتسليمه لذويه. 

وأكد مصدر أن الطفل الغريق في ترعة بحر شبين يدعى محمد ماجد مرسي، مقيم غرب بركة السبع، وغرق أثناء الاستحمام، وسط حالة من الحزن بين أسرته، وزملائه، الذين تواجدوا في موقع الغرق انتظارا لخروج الجثمان منذ أمس حتى الآن.

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