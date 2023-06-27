عروض فنية ومعارض تشكيلية.. هكذا تحتفي "قصور الثقافة" بـ30 يونيو

تُنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، برنامجا ضخما على مستوى الستة أقاليم التابعة لها، وأماكن التجمعات والميادين والأندية، بجميع محافظات الجمهورية، ومناطق الإسكان بديل العشوائيات، وعدد من قرى "حياة كريمة"، ليكون بمثابة كرنفالٍ احتفالي كبير، احتفاء بثورة 30 يونيو، يستمر لمدة 4 أيام متتالية، لينطلق من الجمعة 30 يونيو الجاري وحتى الإثنين 3 يوليو المُقبل.

وتتضمن الاحتفالات، تقديم عروض فنية لفرق الموسيقى العربية، والفنون الشعبية، والآلات الشعبية، والكورال، والفنون التلقائية، وعروض ذوي الاحتياجات، بالإضافة إلى، ورش ومعارض الفنون التشكيلية، ومعارض الحرف اليدوية والتراثية، ومعارض كتب وإصدارات قصور الثقافة، وبرنامج ثقافي يشمل أمسيات ومحاضرات وندوات متنوعة.

وتُقدم الفعاليات بالمجان في الأماكن الآتية: إقليم القاهرة الكبرى، الممشى السياحي ببني سويف، قصر ثقافة روض الفرج، قصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات، مجلس المدينة بالفيوم، فرع ثقافة القليوبية.

وفي إقليم القناة وسيناء الثقافي، تُقام الفعاليات: شمال سيناء، بقصر ثقافة العريش، ومكتبة 30 يونيو ببئر العبد، وقصر ثقافة الشيخ زويد، كما تُقام بالإسماعيلية في: مركز شباب الشيخ زايد، وحديقة الشيخ زايد، وفي السويس: بقصر ثقافة السويس، وشاطئ السوايسة، وفي جنوب سيناء: ببيت ثقافة دهب، ونويبع، وأبو زنيمة، وقصر ثقافة بورسعيد.

وتُقام بإقليم وسط الصعيد الثقافي: بقصر ثقافة أسيوط، ومسرح محافظة المنيا، وقصر ثقافة الخارجة بالوادي الجديد -عاصمة الثقافة المصرية- بحديقة 30 يونيو، وقصر ثقافة موط بالداخلة بنقابة المعلمين، ومكتبة الطفل والشباب بالفرافرة.

أما إقليم جنوب الصعيد، فيقيم احتفالاته: بساحة أبو الحجاج بالأقصر، والمسرح الصيفي المكشوف بقصر ثقافة قنا، والمسرح الصيفي بقصر ثقافة قوص، وفي نادي الغردقة الرياضي بالبحر الأحمر، وفرع ثقافة أسوان.

أما إقليم شرق الدلتا، فتُقام الاحتفاليات: بقصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، وقصر ثقافة المنصورة بالدقهلية، وقصر ثقافة دمياط الجديدة، وقصر ثقافة دسوق بكفر الشيخ.

وفي إقليم غرب ووسط الدلتا، تُقام الفعاليات بمسرح 23 يوليو بالغربية، وبالنادي الاجتماعي بمطروح، وقصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، وقصر ثقافة وادي النطرون، وقصر ثقافة الشاطبي بالإسكندرية، وقصر ثقافة شبين الكوم بالمنوفية.