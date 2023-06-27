ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تموين الدقهلية" تحرر 57 محضرًا متنوعًا بالمخابز والأسواق في 3 مراكز

تحرير 57 محضرًا تموينيًا متنوعًا بالدقهلية

مخالفات تموينية
مخالفات تموينية

حررت مديرية التموين بالدقهلية، 57 محضرا من المخالفات التموينية المتنوعة، خلال حملة مكبرة شنتها على المخابز والأسواق ومنافذ بيع السلع، بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومكافحة الغش التجاري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية السيد دايرة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الحملات التي تم تنفيذها في ثلاثة مراكز "جمصة- نبروه- وتمي الأمديد" أسفرت عن ضبط وتحرير57 محضرًا بمخالفات تموينية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وأضاف أنه تم التحفظ على 35 كيلوجرام لحم بلدي، و84 كيلوجراما من لحوم الطيور (دجاج- بط- ديك رومي)، و15 زجاجة كاتشب، و4 علب بسكويت، و15 كيس قهوة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تنفيذ قرار النيابة العامة بإعدام 130 كيلوجراما من اللحوم المتنوعة ( مفروم- مصنعة -كبدة).
ووجه المشرف العام بتكثيف حملات الرقابة التموينية أثناء عيد الأضحى المبارك بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والمديريات، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، وتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية، والتصدي لجميع أنواع المخالفات.

التموين والتجارة التموين والتجارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة الإجراءات القانونية احتياجات المواطنين احتياجات المواطن إجراءات القانونية الخدمات المقدمة للمواطن الخدمات المقدمة للمواطنين الرقابة التموينية السلع والمواد الغذائية المقدمة للمواطنين النيابة العامة ب مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

الأكثر قراءة

"كولر" يطلب تسويق 17 لاعبًا من الأهلى خلال الانتقالات الصيفية

"التعليم" تنبه طلاب الثانوية العامة: لا تنسوا.. الامتحانات مستمرة فى العيد

«دموع في ليلة العيد».. «الدستور» ترصد كواليس انهيار عقار الإسكندرية

«خذت حقي بذراعي».. شاب يقيد زميله ويذبحه بسبب الدين في بدر

"أبويا مدمن وأمى سيئة السمعة".. طفل يبلغ الشرطة عن أسرته فى أكتوبر

خالفت القانون.. اعترافات المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالشروق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

اهلا يونيو.. شهر الاعياد والدروس والعبر

عبدالوهاب داود

«الفتة» و«الثريد».. أحب الطعام إلى الرسول

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «2»

ماجد حبته

أسبوع ثالث ضد الإرهاب!

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟