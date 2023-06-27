تحرير 57 محضرًا تموينيًا متنوعًا بالدقهلية

"تموين الدقهلية" تحرر 57 محضرًا متنوعًا بالمخابز والأسواق في 3 مراكز

حررت مديرية التموين بالدقهلية، 57 محضرا من المخالفات التموينية المتنوعة، خلال حملة مكبرة شنتها على المخابز والأسواق ومنافذ بيع السلع، بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومكافحة الغش التجاري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية السيد دايرة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الحملات التي تم تنفيذها في ثلاثة مراكز "جمصة- نبروه- وتمي الأمديد" أسفرت عن ضبط وتحرير57 محضرًا بمخالفات تموينية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأضاف أنه تم التحفظ على 35 كيلوجرام لحم بلدي، و84 كيلوجراما من لحوم الطيور (دجاج- بط- ديك رومي)، و15 زجاجة كاتشب، و4 علب بسكويت، و15 كيس قهوة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تنفيذ قرار النيابة العامة بإعدام 130 كيلوجراما من اللحوم المتنوعة ( مفروم- مصنعة -كبدة).

ووجه المشرف العام بتكثيف حملات الرقابة التموينية أثناء عيد الأضحى المبارك بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والمديريات، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، وتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية، والتصدي لجميع أنواع المخالفات.