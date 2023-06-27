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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتشال جثمان طفل.. ارتفاع ضحايا "عقار الإسكندرية" المنهار إلى ثلاثة

عقار الإسكندرية المنهار
عقار الإسكندرية المنهار

انتشلت قوات الحماية المدنية، صباح اليوم الثلاثاء، جثمان ثالث ضحايا عقار شارع خليل حمادة المنهار بالإسكندرية، من تحت الأنقاض.

وتبين أن الجثمان لطفل يدعى عبدالله يوسف محفوظ سلام، يبلغ من العمر 13عامًا، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى أبو قير العام.
وكانت قد انتشلت قوات الحماية المدنية، مساء أمس الإثنين، وحتى الساعات الأولى من فجر اليوم جثمانين الأول لشاب سوداني الجنسية يدعى مصطفى عثمان بكير، 22 عامًا، والثاني لرجل يدعى حمدى  السيد أحمد حسين، 41 عامًا، تم استخراجهم من تحت الأنقاض.

وتواصل قوات الحماية المدنية في العمل بموقع العقار لرفع الأنقاض واستخراج الضحايا من المحتجزين من سكان العقار، مع الاستعانة بمعدات الهيئة الهندسية في أعمال رفع الأنقاض للعقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحى منتزه أول الذي أنهار صباح اليوم.

قوات الحماية المدنية الجثمان الثالث ضحايا عقار رفع الانقاض الإسكندرية

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